Empire of the Ants: Trailer zum Strategiespiel

Anlässlich des Summer Game Fest 2024 enthüllen der Publisher Microids und das Entwicklerstudio Tower Five, einen neuen Trailer für das von Bernard Werbers Meisterwerk "Empire of the Ants" inspirierte Videospiel. Der Trailer zeigt detaillierte und kommentierte Gameplay-Sequenzen, die einen tiefen Einblick in das Spiel gewähren.

In "Empire of the Ants" ist jede Entscheidung von grosser Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben. Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

"Empire of the Ants" wird am 7. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.