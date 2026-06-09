Empulse bald im Early Access

1047 Games, die Macher von "Splitgate", kündigen einen Start-Termin für den Early Access von "Empulse" an. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So wird "Empulse" bereits am 24. Juni, also in etwas mehr als zwei Wochen, in den Early Access starten. Was wir in diesem Rahmen genau zu sehen bekommen, ist dagegen noch unklar, aber wir wissen zumindest schonmal, dass besagter Early Access auf sämtlichen Plattformen verfügbar sein wird.

Begleitend bekommen wir einen neuen Early Access Gameplay Trailer zu "Empulse" gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang flotte Sequenzen aus dem Multiplayer Movement Shooter.

"Empulse" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber die Vollversion hat bisher noch keinen Termin.