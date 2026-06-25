Empulse: Start auf PS5 verzögert sich

1047 Games weist darauf hin, dass sich der Start von "Empulse" auf der PS5 verzögert. Einen Grund dafür nennt man auch.

Zunächst einmal aber die gute Nachricht: Auf sämtlichen anderen Plattformen hat der Early Access von "Empulse", wie ursprünglich geplant, begonnen. Auf der PS5 ist es dagegen zu einer Verzögerung gekommen, weil der Zertifizierungsprozess bei Sony noch nicht abgeschlossen ist. Erfahrungsgemäss sollte dies aber nicht allzu lange dauern.

Erst letzte Woche war ein stylisher Trailer zu "Empulse" veröffentlicht worden, der uns die Spielwelt genauer vorstellte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Empulse" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber die Vollversion hat bisher noch keinen Termin.