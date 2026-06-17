Empulse: Stylisher Trailer

1047 Games versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Empulse". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast zwei Minuten lang die Spielwelt von "Empulse" näher vorgestellt. Dabei setzt man auf ausgesprochen stylishe Sequenzen und einen treibenden Soundtrack. Nach dem Konsum des Trailers hat man definitiv ein klareres Bild, was von dem Titel zu erwarten ist.

Erst letzte Woche war bekannt geworden, dass "Empulse" schon am 24. Juni in den Early Access startet. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Empulse" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber die Vollversion hat bisher noch keinen Termin.