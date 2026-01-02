Enchanted Wonderland: Bei Konami in Entwicklung?

Das neue Jahr startete mit dem Gerücht, dass sich "Enchanted Wonderland" bei Konami in der Mache befindet. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

Demnach wurde jetzt ein ESRB-Rating für "Enchanted Wonderland" gesichtet. Besagte Einstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung. Als Plattform wird die Switch angegeben, wobei sich das natürlich auch noch ändern kann. Konami hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert.

Bei "Enchanted Wonderland" handelt es sich um ein Adventure, in dem wir eine magische Welt erkunden und Schritt für Schritt einen heruntergekommenen Freizeitpark wieder zum Leben erwecken. Dabei treffen wir auf verschiedene Charaktere, erlernen einfache Magie und nehmen an zahlreichen Attraktionen und Minispielen teil.