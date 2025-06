Epic Games Publishing und Entwicklerstudio Section 9 Interactive "End of Abyss" angekündigt. Das Dark Sci-Fi Action-Adventure soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über den Epic Games Store erscheinen. Hier gibt es den Ankündigungstrailer und eine Beschreibung des Titels:

Über End of Abyss

"Eine Mission in einer geheimnisvollen Anlage tief unter der Erde, auf der du die Ursachen mysteriöser Störungen untersuchen sollst, wird zu einem Höllentrip durch eine zerstörte, verlassene Welt. Du schlüpfst in die Rolle der jungen Kampftechnikerin Cel, die die Wahrheit über die aufgegebenen Bereiche der Anlage aufdeckt – und sich den monströsen Kreaturen stellt, die dort hausen.

Hinab in die Finsternis

Wage dich in die endlosen Korridore eines gewaltigen Komplexes, wo dir zerfallene Maschinen aus den Tiefen zuflüstern und nichts, was dir begegnet, ganz menschlich ist.

Kämpfe ums Überleben

Das Grauen, dem du begegnest, ist überwältigend. Verbessere deine Ausrüstung, passe dich an und gehe an deine Grenzen, um in diesem erdrückenden Labyrinth zu überleben, in dem du gefangen bist.

Erkunde vergessene Pfade

Benutze deinen Scanner und die Werkzeuge, die du unterwegs freischaltest, um längst vergessene Wege und verborgene Bereiche zu erforschen. Je stärker du wirst, desto mehr Zugänge öffnen sich dir und längst vergessene Orte und versiegelte Geheimnisse erschliessen sich dir erneut.

Entwickelt von Section 9

End of Abyss bietet ein konzentriertes, intensives Erlebnis und stammt von einem kleinen Entwicklerteam in Malmö, Schweden, dessen Mitglieder bereits an anderen Erfolgshits beteiligt waren."