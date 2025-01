Endless Legend 2 enthüllt

Heute kündigte Amplitude Studios "Endless Legend 2" an, den lang erwarteten nächsten Teil der Fantasy-Strategie-Serie. "Endless Legend 2" bringt euch zurück in das "Endless"-Universum mit einer mysteriösen Welt, einzigartigen Fraktionen und einer epischen Geschichte.

Entwickelt von den Amplitude Studios, vereint ENDLESS Legend 2 die Expertise hinter den "Endless"-Spielen und "Humankind", um die rundenbasierte Strategie auf ein neues Level zu heben.

Erforsche eine Welt im ständigen Wandel

Tauche in Saiadha ein, eine atemberaubende, aber auch gefährliche ozeanische Welt, in der der ständige Wechsel der Jahreszeiten und monströse Gezeitenfälle die Landschaft dramatisch verändern. Wenn das Wasser sinkt, wird die Umgebung selbst sowohl zum Hindernis als auch zur Chance für Entdeckungen. Ihr müsst euch an diese ständigen Veränderungen anpassen, sich uralten Bedrohungen stellen und die tief in Saiadha verborgenen Geheimnisse aufdecken. Jeder Kataklysmus bringt neue Gefahren, aber auch einzigartige Möglichkeiten mit sich.

Schmiede deine eigene Legende

Trete in eine Welt ein, in der deine Entscheidungen von Bedeutung sind. Ihr müsst euren Helden auf eine epische Reisen führen, um neue Gebiete zu erobern, wertvolle Erfahrung zu sammeln und tiefe Beziehungen zu Verbündeten und Rival gleichermassen aufbauen. Wählt aus einer Vielzahl von Fraktionen, die alle ihre eigenen Philosophien, Stärken und Spielstile haben und so ein einzigartiges Spielerlebnis bieten. Die Vielfalt dieser Fraktionen spiegelt sich in ihrem asymmetrischen Gameplay wider und sorgt dafür, dass kein Weg wie der andere ist. Entdecke vier einzigartige Fraktionen, wenn das Spiel in den Early Access geht, und zwei weitere werden bis zur vollständigen Veröffentlichung hinzugefügt.

"Endless Legend 2" wird Anfang 2025 im Early Access auf PC erscheinen.