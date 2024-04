Frischer Trailer zu Endless Ocean: Luminous

Publisher Nintendo und Entwickler Arika versorgen uns mit einem neuen Trailer zu "Endless Ocean: Luminous". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der neue Trailer zu "Endless Ocean: Luminous" trägt den Titel "Sounds of the Sea". Folglich können wir darin fast vier Minuten lang der musikalischen Untermalung des Spiels lauschen.

In "Endless Ocean: Luminous" tauchen wir in Gesellschaft und begeben uns gemeinsam mit bis zu 30 Spielern auf Online-Erkundung. Wir erforschen in einer Gruppe von bis zu 30 Spielern die See – über Nintendo Switch Online. Wir grüssen unsere Tauchgenossen mit besonderen Gesten und ergründen dann die Tiefen, um gemeinsam allerlei Entdeckungen zu machen.

"Endless Ocean: Luminous" erscheint am 2. Mai exklusiv für Switch.