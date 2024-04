Neues Material zu Endless Ocean: Luminous

Nintendo versorgt uns mit neuem Material zu "Endless Ocean: Luminous". Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Zunächst einmal bekommen wir hier einen ausführlichen Übersichtstrailer zu "Endless Ocean: Luminous" gezeigt. Einen japanischen Werbespot gibt es ebenfalls zu sehen.

In "Endless Ocean: Luminous" tauchen wir in Gesellschaft und begeben uns gemeinsam mit bis zu 30 Spielern auf Online-Erkundung. Wir erforschen in einer Gruppe von bis zu 30 Spielern die See – über Nintendo Switch Online. Wir grüssen unsere Tauchgenossen mit besonderen Gesten und ergründen dann die Tiefen, um gemeinsam allerlei Entdeckungen zu machen.

"Endless Ocean: Luminous" erscheint am 2. Mai exklusiv für Switch.