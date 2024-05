Endless Ocean Luminous: Release-Trailer

Noch einmal tief Luft holen – und das Abenteuer unter dem Meer beginnt. Ab heute erkundet ihr in "Endless Ocean Luminous" eine geheimnisvolle Unterwasserwelt voll aquatischen Lebens, versunkener Schätze und weiterer Mysterien. Darin erlebt ihr die vereinnahmenden Klangwelten und stimmungsvollen Bilder des Ozeans, die sich zu einer entspannten Spielerfahrung verbinden.

In den unerforschten Tiefen der Verborgenen See trefft ihr auf mehr als 500 verschiedene Spezies. Einige davon galten bisher als ausgestorben – oder sind nur aus Mythen und Legenden bekannt. Jede Kreatur, der ihr begegnet, könnt ihr akribisch katalogisieren. Sobald man sie scannt, liefert eine wissenschaftliche KI-Assistentin detaillierte Informationen und interessante Einblicke in ihre Lebensweise. Die Umgebungen und Geheimnisse der Verborgenen See ändern sich dabei mit jedem Tauchgang. Und stets könnt ihr ein oder zwei neue Freunde gewinnen, etwa indem ihr einen Mantarochen zum gemeinsamen Schwimmen einladet oder einen Hummer auf eurer Sauerstoffflasche Huckepack nehmt.