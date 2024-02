Endless Ocean: Luminous terminiert

Wie wir auf dem Nintendo Direct Partner Showcase Livestream erfahren haben, wurde ein Termin für "Endless Ocean: Luminous“ für Nintendo Switch festgesetzt. Das Game verschlägt uns ab dem 2. Mai 2024 mit bis zu 30 Mitspielern in die Tiefen der Meere. Weitere Details und einen Trailer bekommen wir von Nintendo selbst:

Tauche ab und erkunde eine Unterwasserwelt voller Geheimnisse

"Hol tief Luft und lass dich hinabtragen in die Verborgene See, ein unerforschtes Gewässer, das bei jeder Tauchreise mit neuen Entdeckungen verzaubert. Finde und erforsche mehr als 500 Arten von Meeresbewohnern – manche davon ausgestorben geglaubt, andere gar nur aus Legenden bekannt!

Was wohl mag dir auf deinem Taucherlebnis begegnen?

Tauche in Gesellschaft und begib dich gemeinsam mit bis zu 30 Spielern auf Online-Erkundung Erforsche in einer Gruppe von bis zu 30 Spielern die See – über Nintendo Switch Online. Grüsse deine Tauchgenossen mit besonderen Gesten und ergründe dann die Tiefen, um gemeinsam allerlei Entdeckungen zu machen."