Endzone 2: Erster Gameplay-Trailer

Publisher Assemble Entertainment und In-House Entwicklerstudio Gentlymad Studios haben den ersten Gameplay-Trailer zu "Endzone 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, handelt es sich doch um das erste Material seit der Opening Night Live 2023.

Hier wird uns über eine Minute lang erklärt, was "Endzone 2" spielerisch zu bieten hat. Das Material macht dabei neugierig auf das Aufbauspiel.

Zudem werden einige Features zum ersten Mal gezeigt: Unter anderem die frischen Expeditionen, Sandstürme, der Gebäudebau, das neue UI und der berühmte Endzone-Bus, welcher durch die Landschaft streift. Denn eine der Kernneuerungen in "Endzone 2" sind die "Zones" bzw. Zonen, die es uns erlauben, mehrere Siedlungen simultan zu managen. Diese können mit dem Bus über Expeditionen entdeckt werden, um später auch Handelsrouten zwischen den Zonen zu erschaffen.

In "Endzone 2" erwartet uns eine noch abwechslungsreichere Umwelt als im Vorgänger "Endzone - A World Apart". Während man im hier nämlich an einem vorgegebenen Punkt mit dem Aufbau seiner Siedlung begann, hat man in "Endzone 2" die freie Wahl. Mit einem Bus voller Ressourcen und Überlebender beginnen wir ihre Reise ins Ungewisse, um an einem selbst gewählten Ort ihre erste Siedlung zu gründen. Je nach der gewählten Position stehen diverse Ressourcen in der näheren Umgebung zur Verfügung, um ein Überleben und Wachsen der Siedlung zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur Hunger und Durst zu bekämpfen, sondern auch Gefahren wie radioaktive Strahlung, Sandstürme, verseuchte Niederschläge und Dürreperioden.

"Endzone 2" startet im Sommer in den Early Access.