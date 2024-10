Erstes Early-Access-Update für Endzone 2

Publisher Assemble Entertainment und das interne Entwicklerstudio Gentlymad Studios geben bekannt, dass das erste Early-Access-Update für "Endzone 2" verfügbar ist. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Das erste Early-Access-Update für "Endzone 2" bringt demnach viele Verbesserungen mit sich. Wir können nun etwa In-Game-Statistiken einsehen, um unsere Siedlungen effektiver zu managen. Zudem besteht jetzt die Möglichkeit, Siedler und Fahrzeuge individuell zu benennen, um der Gemeinschaft einen persönlichen Touch zu verleihen. Auch Expeditionen wurden optimiert, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Viele Bugfixes und Qualitätsverbesserungen, allgemeine Gameplay-Optimierungen und Stabilitätsverbesserungen runden das Update ab.

Im diesem Monat wird es besonders spannend: Die Entwickler arbeiten nämlich mit Hochdruck am ersten grossen Content-Update für "Endzone 2". Dieses führt unter anderem Elektrizität und Upcycling als Kernspielmechaniken ein, erweitert die individuellen und taktischen Möglichkeiten für das Management der Siedlungen und erhöht somit die Gameplay-Komplexität.

In "Endzone 2" erwartet uns eine noch abwechslungsreichere Umwelt als im Vorgänger "Endzone - A World Apart". Während man im hier nämlich an einem vorgegebenen Punkt mit dem Aufbau seiner Siedlung begann, hat man in "Endzone 2" die freie Wahl. Mit einem Bus voller Ressourcen und Überlebender beginnen wir ihre Reise ins Ungewisse, um an einem selbst gewählten Ort ihre erste Siedlung zu gründen. Je nach der gewählten Position stehen diverse Ressourcen in der näheren Umgebung zur Verfügung, um ein Überleben und Wachsen der Siedlung zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur Hunger und Durst zu bekämpfen, sondern auch Gefahren wie radioaktive Strahlung, Sandstürme, verseuchte Niederschläge und Dürreperioden.

"Endzone 2" ist am 26. August auf dem PC in den Early Access gestartet.