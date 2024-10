Grosses Update für Endzone 2

Publisher Assemble Entertainment und das hauseigene Entwicklerstudio Gentlymad Studios haben ein weiteres grosses Early-Access-Update für "Endzone 2" veröffentlicht. Einen begleitenden Trailer hat man ebenfalls parat.

Besagtes Update für "Endzone 2" führt Elektrizität und Upcycling ein und hebt die Endzeit-Siedlung damit auf ein neues Niveau. Wir können dank neuer Gebäude wie etwa dem Umspannwerk, der Windturbine und dem Solarkollektor sowohl Strom erzeugen als auch verteilen. Zusätzlich ermöglicht es das "Upcycling-Feature spezifische Ruinen zu restaurieren. Das Update bietet zudem neue Nebenmissionen, die uns herausfordern, diese neuen Features auch zu nutzen. So gestaltet sich das Spielerlebnis in der postapokalyptischen Welt noch intensiver.

Im neuen Trailer werden die Neuerungen detailliert erklärt. Zudem besingt Samina König, die Stimme von Ella Sawchyn aus "Endzone 2", den Trailer wieder mit einem Cover-Song, diesmal zu "This Little Light of Mine".

In "Endzone 2" erwartet uns eine noch abwechslungsreichere Umwelt als im Vorgänger "Endzone - A World Apart". Während man im hier nämlich an einem vorgegebenen Punkt mit dem Aufbau seiner Siedlung begann, hat man in "Endzone 2" die freie Wahl. Mit einem Bus voller Ressourcen und Überlebender beginnen wir ihre Reise ins Ungewisse, um an einem selbst gewählten Ort ihre erste Siedlung zu gründen. Je nach der gewählten Position stehen diverse Ressourcen in der näheren Umgebung zur Verfügung, um ein Überleben und Wachsen der Siedlung zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur Hunger und Durst zu bekämpfen, sondern auch Gefahren wie radioaktive Strahlung, Sandstürme, verseuchte Niederschläge und Dürreperioden.

"Endzone 2" ist am 26. August auf dem PC in den Early Access gestartet.