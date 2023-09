Endzone 2: Kickstarter-Kampagne hat begonnen

Publisher Assemble Entertainment und die Gentlymad Studios weisen darauf hin, dass die Kickstarter-Kampagne für "Endzone 2" begonnen hat. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Besagte Kickstarter-Kampagne für "Endzone 2" hat demnach ein Finanzierungsziel von insgesamt 31.757 Dollar. Belohnungen für die Community wird es natürlich auch geben. "Endzone 2" war Ende August im Rahmen der Opening Night Live zur gamescom erstmals vorgestellt worden.

In "Endzone 2" erwartet uns eine noch abwechslungsreichere Umwelt als im Vorgänger "Endzone - A World Apart". Während man im hier nämlich an einem vorgegebenen Punkt mit dem Aufbau seiner Siedlung begann, hat man in "Endzone 2" die freie Wahl. Mit einem Bus voller Ressourcen und Überlebender beginnen wir ihre Reise ins Ungewisse, um an einem selbst gewählten Ort ihre erste Siedlung zu gründen. Je nach der gewählten Position stehen diverse Ressourcen in der näheren Umgebung zur Verfügung, um ein Überleben und Wachsen der Siedlung zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur Hunger und Durst zu bekämpfen, sondern auch Gefahren wie radioaktive Strahlung, Sandstürme, verseuchte Niederschläge und Dürreperioden.

"Endzone 2" startet im Frühjahr 2024 in den Early Access.