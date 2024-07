Endzone 2 startet bald in den Early Access

Publisher Assemble Entertainment und das zu Assemble gehörende Entwicklerstudio Gentlymad Studios haben einen konkreten Termin für den Early-Access-Start von "Endzone 2" verkündet. Ausserdem wird die spielbare Demo etwas länger verfügbar sein.

Demnach wird "Endzone 2" am 26. August in den Early Access starten. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht. Die spielbare Demo wird bis zum 22. Juli verfügbar sein. Zudem können wir uns auf die baldige Veröffentlichung der Roadmap freuen. Auf der gamescom im August wird der Titel natürlich ebenfalls vertreten sein.

Die Demo von "Endzone 2" umfasst den Endlos-Modus sowie ein Tutorial, begleitet von deutscher Sprachausgabe. Wir können uns auf spannende neue Features wie interaktive Expeditionen freuen, bei denen wir verlassene Ruinen erkunden, um nach wertvollen Ressourcen zu suchen.

In "Endzone 2" erwartet uns eine noch abwechslungsreichere Umwelt als im Vorgänger "Endzone - A World Apart". Während man im hier nämlich an einem vorgegebenen Punkt mit dem Aufbau seiner Siedlung begann, hat man in "Endzone 2" die freie Wahl. Mit einem Bus voller Ressourcen und Überlebender beginnen wir ihre Reise ins Ungewisse, um an einem selbst gewählten Ort ihre erste Siedlung zu gründen. Je nach der gewählten Position stehen diverse Ressourcen in der näheren Umgebung zur Verfügung, um ein Überleben und Wachsen der Siedlung zu ermöglichen. Dabei gilt es nicht nur Hunger und Durst zu bekämpfen, sondern auch Gefahren wie radioaktive Strahlung, Sandstürme, verseuchte Niederschläge und Dürreperioden.

"Endzone 2" war im August 2023 angekündigt worden.