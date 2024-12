Umfangreiches Update für Endzone 2

Publisher Assemble Entertainment und das hauseigene Entwicklerstudio Gentlymad Studios haben das mittlerweile vierte Update für "Endzone 2" veröffentlicht. Es hört auf den Namen "Händler und Jagd" und einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Bekannte Figuren aus dem Vorgänger feiern mit dem Update in "Endzone 2" ihr Comeback: Rusty Rolph, T. Bara und Ole Sørensen sind zurück und betreiben ihre eigenen Handelsposten in den Ödlanden, dem Bereich zwischen den Zonen des Spielers. Dort bieten sie Ressourcen und Gegenstände wie Technologien, Saatgut und Expeditionswaren an. Spieler können zudem ihre Reputation bei den Händlern steigern, um bessere Angebote auszuhandeln und einzigartige Aufgaben wie Transport- oder Beschaffungsmissionen abzuschliessen. Ein schlechter Ruf kann aber den Handel oder die Verhandlungsposition beeinträchtigen.

Mit dem Update ziehen zudem Wildtiere in die Spielwelt ein und bieten Spielern eine frische Nahrungsquelle. Mithilfe der Jagdhütte können Hirsche und Wildschweine gejagt werden und dienen somit, insbesondere während den Dürrezeiten, als zuverlässige Nahrungsquelle. Zusätzlich wird mit der sogenannten "Elektrizität+" ein globales Stromnetz eingeführt, das eine effizientere Versorgung sämtlicher Zonen ermöglicht und die Verwaltung der Siedlung verbessert.

Darüber hinaus enthält das Update neue Quests, Expeditionen und Verbesserungen, welche die Spielwelt von "Endzone 2" noch vielseitiger und spannender gestalten. Der neue Trailer zu "Händler und Jagd" fasst die Neuerungen zusammen und wird durch den neuen Song "The Rising Trade" untermalt. Der Titel wird dabei von Samina König, der deutschen Stimme von Ella Sawchyn aus "Endzone 2", interpretiert und ergänzt das Update musikalisch eindrucksvoll.

"Endzone 2" ist am 26. August auf dem PC in den Early Access gestartet.