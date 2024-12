Enotria: The Last Song für Xbox terminiert

Nachdem längere Zeit Unklarheit über den Releasetermin von "Enotria: The Last Song" für Xbox Series X herrschte, können wir heute Entwarnung geben. Entwickler Jyamma Games hat nun nämlich diesbezüglich Nägel mit Köpfen gemacht.

Demnach ist "Enotria: The Last Song" schon ab heute auch für Xbox Series X erhältlich. Inhaltliche Unterschiede zu den übrigen Fassungen gibt es offenbar nicht.

Bei "Enotria: The Last Song" handelt es sich um ein Soulslike-Spiel in einer sonnenbeschienenen Welt, inspiriert von der italienischen Folklore und voller Gefahren. Die Welt wird vom Canovaccio, einem ewigen und verdrehten Spiel, welches die Welt in unnatürlicher Stasis hält, beherrscht.

"Enotria: The Last Song" erschien bereits am 19. September für PS5 und den PC.