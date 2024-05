Enotria: The Last Song verschoben

Eigentlich sollte "Enotria: The Last Song" am 21. August veröffentlicht werden. Aber nun musste Jyamma Games eine Verschiebung des Action-Rollenspiels verkünden.

Neuer Releasetermin für "Enotria: The Last Song" ist demnach der 19. September. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es jedoch ausführliche Gameplaysequenzen zu sehen.

Ausserdem erfahren wir, dass schon am 22. Mai eine Demo von "Enotria: The Last Song" für PS5 und den PC verfügbar sein wird. Diese bietet eine Spielzeit von satten acht Stunden.

Bei "Enotria: The Last Song" handelt es sich um ein Soulslike-Spiel in einer sonnenbeschienenen Welt, inspiriert von der italienischen Folklore und voller Gefahren. Die Welt wird vom Canovaccio, einem ewigen und verdrehten Spiel, welches die Welt in unnatürlicher Stasis hält, beherrscht.

"Enotria: The Last Song" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.