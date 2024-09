Neuigkeiten zur Xbox-Fassung von Enotria: The Last Song

Vorgestern haben wir noch an dieser Stelle darüber berichtet, dass sich die Xbox-Version von "Enotria: The Last Song" auf einen unbestimmten Termin verschiebt. Nun gibt Jyamma Games bekannt, dass die Probleme gelöst sind.

So dankt man jetzt vor allem Phil Spencer und seinem Team, dass die Unstimmigkeiten bezüglich "Enotria: The Last Song" für Xbox Series X gelöst wurden. Man arbeite nun eng mit Microsoft zusammen, um den Titel so bald wie möglich auch für deren Konsole zu veröffentlichen. Ob es simultan zu PS5 und PC klappt, ist aber aktuell leider noch unklar.

Bei "Enotria: The Last Song" handelt es sich um ein Soulslike-Spiel in einer sonnenbeschienenen Welt, inspiriert von der italienischen Folklore und voller Gefahren. Die Welt wird vom Canovaccio, einem ewigen und verdrehten Spiel, welches die Welt in unnatürlicher Stasis hält, beherrscht.

"Enotria: The Last Song" erscheint am 19. September für PS5 und den PC.