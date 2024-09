Xbox-Version von Enotria: The Last Song verspätet sich

Indie-Entwickler Jyamma Games gibt bekannt, dass sich der Release der Xbox-Fassung von "Enotria: The Last Song" auf einen unbestimmten Termin verschiebt. Die Begründung dafür ist dabei durchaus interessant.

So erklärt CEO Jacky Greco, dass die Xbox-Version von "Enotria: The Last Song" grundsätzlich fertig sei und man sie gerne zur Zertifizierung abgeben würde, aber von Microsoft ignoriert werde. Ihnen sei das Spiel offenbar komplett egal. Die anderen Fassungen sind von dem Problem jedoch nicht betroffen und können wie geplant erscheinen.

Bei "Enotria: The Last Song" handelt es sich um ein Soulslike-Spiel in einer sonnenbeschienenen Welt, inspiriert von der italienischen Folklore und voller Gefahren. Die Welt wird vom Canovaccio, einem ewigen und verdrehten Spiel, welches die Welt in unnatürlicher Stasis hält, beherrscht.

"Enotria: The Last Song" erscheint somit am 19. September nur noch für PS5 und den PC.