Enshrouded: Demo angekündigt

Keen Games gab bekannt, dass das deutsche Entwicklerstudio mit seinem ersten selbst veröffentlichten Spieletitel "Enshrouded" am Steam Next Fest teilnehmen und vom 09. bis 16. Oktober eine Demo der ersten Stunden des Spiels veröffentlichen werden. Der neue Gameplay-Teaser gewährt euch einen Eindruck davon, was sie in der Demo erwartet. Die Steam Next Fest Demo ist die erste Möglichkeit, das neue Koop-Survival-Action RPG des Frankfurter Studios selbst zu spielen, bevor der Spieletitel im Early Access startet.

Die Demo von "Enshrouded" wird eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und Inhalten bieten. Innerhalb des vordefinierten Demobereichs könnt ihr entweder im Koop-Modus oder alleine bauen, kämpfen, abreissen, im Level aufsteigen, Terraforming betreiben, euch mit dem ersten legendären Handwerker – dem Schmied – anfreunden und vieles mehr tun.

Die Demo beginnt mit dem Erwachen als Flammengeborener in den verwüsteten Landen von Embervale. Zu Beginn müsst ihr einen Flammenaltar errichten, der euch bei der Entdeckung von Reichtümern und Ruinen hilft, die von dem mysteriösen Nebel umgeben sind. Das Entwicklerteam möchte insbesondere Neulinge im Survival-Genre dazu ermutigen, die kostenlose Demo auszuprobieren, da "Enshrouded" einen entspannten Umgang mit Survival-Elementen anstrebt. Anstatt aufgrund von mangelnder Vorbereitung zu sterben, könnt ihr überleben und Buffs erhalten, indem ihr Nahrung zu euch nehmt und Unterkünfte nutzt oder Dörfer erkundet, um NPC-Begleiter zu finden und Gegner zu plündern. Mutige Flammengeborene können im Rahmen der Demo auch den mysteriösen Nebel erkunden.

In Vorbereitung auf die Demo bietet die besondere Gameplay-Videoreihe zu "Enshrouded" einen tiefergehenden Einblick in die Grundpfeiler Kämpfen, Bauen, Überleben und Erkunden sowie Terraforming. Spieler, die mit "Portal Knights" – dem letzten Spieletitel von Keen Games – vertraut sind, erwartet der gleiche Voxel-Engine-Sandbox-Spass, nur dieses Mal in einer postapokalyptischen, von Fantasy inspirierten Welt.

"Enshrouded" wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 für PC Early Access.