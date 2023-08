Enshrouded: Dritter Gameplay-Trailer

Keen Games veröffentlichte einen neuen Gameplay-Trailer für das kommende Koop-Survival-Action RPG "Enshrouded", der einen tiefgehenden Einblick in die Survival-Elemente und Erkundung der Welt gewährt. Im Kampf gegen wilde Tiere, Feinde und andere Elemente erwarten Spieler:innen vertraute Survival-Herausforderungen, aber keine Bestrafungen, während sie durch verschiedene Gebiete sowie Biome reisen und den tödlichen Nebel, der das Land heimsucht, durchqueren.

"Enshrouded" ist ein Survival-Spiel, das Spieler zwar nicht bestraft, aber sie dazu herausfordert, wachsam zu bleiben und auf alles vorbereitet zu sein, während sie das verwüstete Land der gefallenen Einwohner im Embervale erkunden. Sie beginnen ihre Reise mit fast nichts, bis der erste Flammenaltar errichtet wurde, an dem sie sich von der harschen Wildnis erholen können. Der Schutz vor Feinden und wilden Tieren ist von entscheidender Bedeutung und die Herstellung von Waffen, Kleidungen sowie Verteidigungen kann den Spieler bei ihren Quests helfen. Zu Beginn stehen zunächst nur einfache Waffen zur Verfügung, bis der Schmied und einige andere Handwerker in der Welt gefunden, erwacht und in die eigene Basis gebracht wurden, in der sie fortan beim Schmieden besserer Ausrüstung helfen können, um so den eigenen Charakter zu verbessern.