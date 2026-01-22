Enshrouded feiert zweites Jubiläum

Im Januar 2024 startete "Enshrouded" auf dem PC in den Early Access und feiert jetzt somit sein zweites Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde ein Entwicklertagebuch veröffentlicht und ein Releasefenster für die Vollversion verkündet.

Zur optimalen Vorbereitung auf die Vollversion wird ein letztes grosses Inhaltsupdate für den Early Access Build von "Enshrouded" veröffentlicht, das Adventure Sharing sowie zahlreiche Verbesserungen enthalten wird. Vollständige Details dazu werden noch bekanntgegeben.

Auf seinem Entwicklungsabenteuer hat Keen Games gelernt, dass der Weg selten so geradlinig ist, wie es die vorherige Karte vermuten lässt. Trotzdem ist jede Karte besser als keine, daher veröffentlicht man einen ersten Blick auf die sich weiterentwickelnde Roadmap, die den Weg aus dem Early Access von "Enshrouded" weisen soll. Sie beinhaltet das grosse achte Inhaltsupdate (geplant für das 2. Quartal) und eine Vielzahl an Gameplay-Verbesserungen, darunter Balancing, weitere Anpassungen am Kampfsystem, zusätzliches Polishing, sowie Performance Optimierungen. Zudem bestätigen die Entwickler, dass in diesem Update die erste Version von Adventure Sharing implementiert wird, ein weiteres von der Community gewünschtes Feature, das es uns ermöglicht, die Basen anderer Flammengeborener einfacher zu erkunden.

Keen Games freut sich zudem mitzuteilen, dass der vollständige Launch von "Enshrouded" im Herbst 2026 erwartet werden kann. Der grosse Erfolg des Early Access hat es dem Team ermöglicht, das ursprüngliche Konzept umzusetzen und weiter auszubauen, wodurch die zweite Hälfte des Jahres 2026 der ideale Zeitpunkt ist, um die Vision des Teams zu verwirklichen. Der 1.0 Launch wird nicht das endgültige Ziel, sondern ein neues Kapitel für die weitere Entwicklung, mit Verbesserungen, zusätzlichen Inhalten und mehr sein. Ohne die Unterstützung von über fünf Millionen Spielern wäre diese Reise nicht möglich gewesen. Das Team zeigt sich erneut demütig und äussert grosse Dankbarkeit gegenüber den vielen Flammengeborenen, welche die Flammen am Leben gehalten und weiter angefacht haben – durch das Spielen von "Enshrouded", durch Feedback und ein Teil der Community zu sein. Zur Feier des Tages teilt das Team einige Gameplay-Statistiken, die auf der Reise gesammelt wurden.

Die Vollversion von "Enshrouded" wird für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich sein.