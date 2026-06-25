Enshrouded erscheint im Oktober

Keen Games gab heute bekannt, dass die Vollversion von "Enshrouded "nach über zwei Jahren erfolgreicher Early-Access-Phase am 15. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht wird. Die Xbox Series X|S-Versionen befindet sich noch in der Entwicklung und sind für das Frühjahr 2027 geplant.

"Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, Enshrouded 1.0 und seine spannenden neuen Inhalte gleichzeitig auf PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und XboxSeries X|S zu veröffentlichen. Enshrouded vereint gross angelegtes Voxel-Bauen, vollständig terraformbare Welten, fortschrittliche Multiplayer-Systeme und eine riesige offene Welt auf eine Weise, die technisch sehr anspruchsvoll ist. Als der Veröffentlichungstermin näher rückte, kamen wir zu dem Schluss, dass wir zusätzliche Zeit benötigen würden, um das Qualitäts- und Leistungsniveau zu erreichen, das wir auf der Xbox erwarten. Wir wollen niemals eine Plattformveröffentlichung überstürzen oder Kompromisse bei der Qualität eingehen. Die Entwicklung der Xbox-Versionen schreitet stetig voran und wir planen, Enshrouded im Frühjahr 2027 für Xbox-Spieler verfügbar zu machen. Spielende können sich darauf freuen, diesen Sommer noch viel mehr über Enshrouded 1.0 zu erfahren."

Jan Jöckel, CEO von Keen Games

"Enshrouded" vereint Survival-Gameplay, Action-RPG-Kämpfe sowie umfangreiche Bau- und Handwerksmechaniken in der weitläufigen, voxelbasierten Welt Embervale. Im Mittelpunkt steht die Wiederherstellung eines gefallenen Königreichs, das von einem verderblichen Nebel, dem sogenannten Miasma, heimgesucht wird. Ihr erkundet eine riesige offene Welt, stellt euch mächtigen Bossen, errichten beeindruckende Bauwerke und erlebt ein kooperatives Survival-Action-RPG-Abenteuer. Die gefährlichen Regionen des Miasmas bergen dabei seltene Schätze, furchterregende Kreaturen und die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation. Zwischen Ruinen und verwüsteten Landschaften entfaltet sich eine Geschichte über Magie, Untergang und Erlösung. Ziel ist es, die uralte Flamme neu zu entfachen und die Hoffnung in eine einst blühende Welt zurückzubringen.

"Enshrouded" erscheint am 15. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Die Entwicklung der Xbox Series X|S-Versionen schreitet ebenfalls voran, deren Start für das Frühjahr 2027 geplant ist.