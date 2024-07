Enshrouded erhält nächstes Update

Das deutsche Entwicklungsstudio Keen Games freut sich, mit dem nächsten Update "Back to the Shroud" die Macht des Spieldesigns in die Hände der Spieler von "Enshrouded" zu legen.

Neben drei konfigurierbaren Schwierigkeitsgraden für alle Spielmodi, wurden in ganz Gluttal "Fundstücke" versteckt, die man zur Inneneinrichtung seines Hauses hinzufügen kann, sowie neue herstellbare Gegenstände, zur Darstellung von Waffen und Rüstungen. Ausserdem sind zusätzliche Optionen zur Charakteranpassung verfügbar.

Furchtloses, törichtes oder sorgenfreies Gameplay

Mit den konfigurierbaren Schwierigkeitsmodi kommt noch mehr Abwechslung ins Spiel. Für den Anfang gibt es vier Standardeinstellungen:

Standard: Dieser Schwierigkeitsgrad ist immer noch als Basis vorhanden und ist die empfohlene Einstellung für Anfänger & Anfängerinnen.

Dieser Schwierigkeitsgrad ist immer noch als Basis vorhanden und ist die empfohlene Einstellung für Anfänger & Anfängerinnen. Entspannt: Reduziert die Anzahl der Feinde und bietet mehr Ressourcen und Beute. Ein perfekter Modus für den Aufbau von Basen und unbeschwerte Abenteuer.

Reduziert die Anzahl der Feinde und bietet mehr Ressourcen und Beute. Ein perfekter Modus für den Aufbau von Basen und unbeschwerte Abenteuer. Schwer: Erhöht die Anzahl der Feinde und macht sie aggressiver, um ein härteres Kampferlebnis zu bieten.

Erhöht die Anzahl der Feinde und macht sie aggressiver, um ein härteres Kampferlebnis zu bieten. Überleben: Für alle, die zusätzlich zu den aggressiveren Gegnern noch zusätzliche Überlebensmechaniken suchen.

Jeder der voreingestellten Modi kann auf die Vorlieben der Spielenden abgestimmt werden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, aus 30 verschiedenen Einstellungen einen ganz

persönlichen Spielmodus zu erstellen. Dabei kann unter anderem Feindschaden, Boss-Gesundheit, Fähigkeiten und ein Hungermodus, ähnlich wie in anderen Survival-Spielen, bis hin zur Dauer von Buffs, der Länge von Tag- und Nachtzyklen und die Dauer des Nebels eingestellt werden. Einige der Einstellungen können dabei um bis zu 500 % erhöht werden. Die neuen Schwierigkeitsgrade werden sowohl für Einzel- als auch für Koop-Spielern verfügbar sein.

Mehr Individualität bei der Charaktererstellung und im Basenbau

Für alle die einen neuen Look ausprobieren wollen, gibt es jetzt zusätzliche Hauttöne, Augenfarben und Augenbrauenoptionen. Zudem können gesamte Rüstungssets nun mit Leichtigkeit gewechselt werden und Spieler können ihren Basen eine persönlichere Note verleihen, indem sie Requisiten und Gegenstände herstellen, die sie zur Schau stellen können. Ausserdem können Rüstungssets und Waffen zu Schaufensterpuppen und Regalen hinzugefügt werden.