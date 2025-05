Enshrouded: Sechstes Inhaltsupdate verfügbar

Keen Games gibt bekannt, dass das mittlerweile sechste Inhaltsupdate für "Enshrouded" erschienen ist. Es heisst "Diener der Dämmerung" und wird uns zunächst einmal mit einem Trailer vorgestellt.

Das neue Update für "Enshrouded" lädt uns in das visuell verbesserte Miasma ein und dazu, nach Einbruch der Dunkelheit wach zu bleiben, um frische Ressourcen, Beute und Belohnungen zu finden sowie neue Modifikationsmechaniken freizuschalten. Zudem kommen mit "Diener der Dämmerung" völlig neue Feinde sowie Kreaturenvariationen, Rätsel und eine von der Community gewählte Quest ins Gluttal. Wir können uns im neuen Update auf eine realistischere Beleuchtung, vielfältige Kampffähigkeiten, Gameplay-Verbesserungen, neue Musiktitel und mehr freuen. Keen Games arbeitet ausserdem konsequent daran, die in der aktuellen Roadmap angekündigten Versprechen für 2025 und den Early Access einzulösen und treibt die Entwicklung von "Enshrouded" mit Blick auf den geplanten 1.0-Release im Jahr 2026 für PC und Konsolen voran.

Gefahren bei Nacht

Die Nacht durchmachen hat sich nie mehr gelohnt in "Enshrouded", denn mit "Diener der Dämmerung" wird die Nacht im Spiel überarbeitet. Wir erhalten Zugang zu neuen Belohnungen und Ressourcen, welche wir für das Herstellen und Aufrüsten von Waffen nutzen können – ein starker Anreiz, sich bei Nacht hinauszuwagen. Doch wer bereit ist, der zunehmend gefährlicher werdenden Dunkelheit zu trotzen, muss sich unter anderem gegen eine neue Rasse von Aasfresserhunden, die sogenannten Rudelwölfe, sowie gegen weitere Miasma-Kreaturen in temporären und dauerhaften Miasmagebieten behaupten. Spieler, die in der Nacht unterwegs sind, können sich zudem auf Pflanzen oder Insekten freuen, die nur nachts auftauchen, und die eine oder andere mysteriöse Tür.

Von aussen betrachtet, ist das Miasma ein dichter Nebel, der viele Schätze, Ressourcen und Feinde versteckt. Mit "Diener der Dämmerung" wurde das Miasma visuell überarbeitet – dank frischem Licht-Rendering wirkt er nun sowohl von aussen als auch von innen natürlicher und bedrohlicher. Diese Verbesserungen sorgen für eine stimmungsvollere und atmosphärisch dichtere Darstellung des Miasmas. Doch das Miasma bleibt gefährlich. Es ist nicht nur giftig, sondern beherbergt auch neue Feinde wie etwa den Nebeltaucher, den Pirscher und die Brutlingskönigin. Wer sich trotzdem hineinwagt, wird belohnt: Belohnungstruhen der Silberstufe, zahlreiche neue Ressourcen und Rezepte warten – darunter unter anderem Färbesets und Paletten für Rüstungen, Materialien für Waffenedelsteine, Kanalisierungszauber, Miasma-spezifische Materialien und mehr.