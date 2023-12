Enshrouded: World Builder Trailer

Keen Games veröffentlicht heute einen neuen Trailer für das kommende Koop-Survival-Action RPG "Enshrouded", in dem das deutsche Entwicklerstudio einen Blick hinter die Kulissen gewährt. In dem World Builder Trailer zeigt das Team, wie sie die einzigartige, auf Voxeln basierte Spielwelt mithilfe von prozeduralen Werkzeugen erstellt und anschliessend selbst Hand angelegt haben, um die Welt zu verschönern und ein immersives sowie glaubwürdiges Spielerlebnis zu erschaffen.

Der Einblick in die Entwicklung von "Enshrouded" zeigt, wie die handgefertigten Elemente und Layouts mit ein wenig Hilfe von prozeduraler Generierung und zufälliger Anordnung betont werden. Viele Algorithmen kamen zum Einsatz, um den kreativen Prozess zu ergänzen sowie zu unterstützen und dem Team wiederum die Möglichkeit zu geben, mehr einzigartige und interessante Elemente für bedeutungsvolle Entdeckungen zu erstellen. Die Spieler tragen ebenfalls zu diesem immersiven Erkundungserlebnis bei, den dank der eigenen Voxel-Engine und dem Fokus auf das Bauen können sie nicht nur als Touristen durch die Spielwelt wandern, sondern mit den Umgebungen interagieren und die Designs nach eigenen Wünschen umgestalten.

Die sorgfältige Planung der Gebiete ermöglicht es den Designern, ihre kollektiven kreativen Träume zum Leben zu erwecken und gleichzeitig eine stimmige Hintergrundgeschichte für die Spieler zu erzählen. Diese selbstgeschaffenen Sehenswürdigkeiten können eng mit der Geschichte von Enshrouded verknüpft werden und ermöglichen einen besseren Feinschliff sowie einen verbesserten Spielfluss und sogar versteckte Geheimnisse, die entdeckt werden können. Ausserdem geben solche Sehenswürdigkeiten den Spieler:innen die Möglichkeit, diese Orte mit anderen Spieler:innen zu teilen, um ihnen bei der Orientierung zu helfen.

Im neuen Trailer geht Art Director Jonas Drinnenberg auf einige der technischen Aspekte ein und veranschaulicht, wie wichtig die Schnittstelle zwischen den kreativen und den datenverarbeitenden Elementen ist. Die Entwicklung mithilfe der eigenen, auf Voxeln basierten Engine ermöglicht ein hohes Mass an Flexibilität und präziser Bearbeitung, die gleichzeitig eine stimmige visuelle Ästhetik gewährleistet und damit über das hinausgeht, was mit traditionellen Methoden möglich ist. Während Jonas einen P.O.I. (Point of Interest) von Grund auf neu erschafft, wird die Balance zwischen gewollten und zufällig angeordneten Elementen sichtbar. Dieses Gleichgewicht macht die Spielwelt zu einem Ort, der zum Erkunden einlädt. Keen Games hofft, dass Spieler ab dem 24. Januar genauso viel Erstaunen und Ehrfurcht erleben werden wie das Team bei der Entwicklung von "Enshrouded".