Entropy angekündigt

Publisher DreadXP und Entwickler Lovely Hellplace kündigen "Entropy" für den PC an. Einen ersten Teaser dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir schonmal etwas mehr als eine Minute lang auf "Entropy" eingestimmt. Dabei gibt es In-Game-Sequenzen von der Spielwelt und dem Kampfsystem zu sehen, die Lust auf mehr machen.

Bei "Entropy" handelt es sich um ein taktisches rundenbasiertes Rollenspiel, welches von klassischen JRPGs inspiriert ist. Wir stellen darin unsere Söldnergruppe zusammen und bahnen uns unseren eigenen Weg zu einer Expedition in die Hölle, um den Einfall der Dämonen zu stoppen. Die Entscheidungen, die wir auf diesem Weg treffen, bestimmen das Schicksal deiner Welt.

"Entropy" erscheint irgendwann im nächsten Jahr.