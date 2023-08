Eon Rush angekündigt

Der frischgebackene Spieleentwickler Eon Rush Studios hat das Koop-Action-RPG "Eon Rush", enthüllt, das bald auf PC erscheint. Spieler begeben sich auf ein Abenteuer durch Zeit und Raum und kämpfen sich durch verschiedene Epochen von Science-Fiction und Fantasy. Eine erste, frühe Pre-Alpha-Demo ist auf der diesjährigen gamescom zu sehen.

"Eon Rush" ist ein ambitioniertes Action-RPG in einer detaillierten Fantasy-Welt und wird von einem leidenschaftlichen Team an Branchenveteranenentwickelt. Spieler werden in einen Krieg gegen die Zeit selbst verwickelt und müssen die Rolle eines Guardian übernehmen, um die Chronophage zu zerstören: ein schreckliches Monster, dass die Zeit selbst frisst und dabei ganze Reiche verschlingt.

Eon Rush kombiniert das Beste aus Endgame-PvE und PvP-Nervenkitzel, indem es den Filler überspringt und direkt zum Spass kommt. Die Spieler schliessen eine Reihe an Herausforderungen ab: Das Erlegen kolossaler Monster, anspruchsvolle Gauntlets und aufregende Kämpfe durch Zeit und Raum. Egal ob Spieler eher relaxte Fans des Genres sind, die gemeinsam mit Freunden nach einem neuen Erlebnis suchen, oder es lieben, ihre Fähigkeiten durch Speedrunning zu testen oder andere zu übertrumpfen, Eon Rush bietet viele immersive Erlebnisse für alle Spielertypen.

"Ich hatte Glück, dass ich mit Freunden über die Jahre grossen Spass mit Spielen hatte und sowohl gemütliches als auch kompetitives Gameplay und frische Formate genossen, und dabei neue Leute getroffen habe. Es liegt mir viel daran, die Erlebnisse der zukünftigen Generationen im Gaming zu bereichern und ich bin dankbar, dass ich mit dem wundervollen Team von Eon Rush Studios zusammenarbeite, um dies zu vollbringen. Eon Rush ist ein Action-RPG-Universum, das ein neues Erlebnis mit gewohnten Systemen bieten soll. Wir möchten Innovation zurück auf epische Schlachtfelder, zu spannenden Bosskämpfen und herausfordernden Szenarien bringen, die Speedrunner, Weltklasse-PvPler und entspannte Spieler lieben werden. Niemand möchte im endlosen Filler-Grind feststecken und bei Eon Rush springen wir direkt zum Spass. Jeder, dem jemals ein Action-RPG gefallen hat oder der ein Fan von Fantasy, Sci-Fi, hochqualitativer Kunst und Storytelling ist, findet in dem Spiel etwas zum Entdecken. Schaut euch Eon Rush auf der gamescom an und sammelt etwas kostenlosen Collector’s Edition Loot ein."

Adrian Fenix, Founder und CEO von Eon Rush Studios

Das Entwicklerteam von Eon Rush Studios besteht aus Veteranen der Spieleindustrie, die unter anderem an Titeln wie "FarCry Primal", "FarCry 5", "WatchDogs", "Pokémon", "The Secret World" und "Tales from Space: About a Blob" gearbeitet haben. Ihre Erfahrungen umfassen AAA-Spielefirmen wie Ubisoft, Nintendo, Wizards of the Coast und Konami, sowie grosse Medienfirmen wir HBO und Disney und deren Franchises wie Star Trek, Pokemon und Marvel.