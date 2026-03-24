Entlassungen bei Epic Games

Epic Games gibt bekannt, dass man über 1000 Angestellte entlassen muss. Ein ausführliches Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Hauptgrund für den massiven Stellenabbau bei Epic Games ist das nachlassende Interesse an "Fortnite". Das offizielle Statement von CEO Tim Sweeny dazu liest sich folgendermassen:

"Heute müssen wir über 1.000 Mitarbeiter von Epic entlassen. Es tut mir leid, dass wir wieder an diesem Punkt angelangt sind. Der Rückgang der Nutzeraktivität bei Fortnite, der 2025 einsetzte, hat dazu geführt, dass wir deutlich mehr ausgeben, als wir einnehmen, und wir müssen erhebliche Einschnitte vornehmen, um das Unternehmen finanziell zu sichern. Diese Entlassungen, zusammen mit identifizierten Kosteneinsparungen in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar in den Bereichen Vertragswesen, Marketing und der Schliessung einiger offener Stellen, versetzen uns in eine stabilere Lage.

Einige der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, sind branchenweit: langsameres Wachstum, geringere Ausgaben und eine schwierigere Kostenlage; aktuelle Konsolen verkaufen sich schlechter als die der letzten Generation; und Spiele konkurrieren um die Zeit der Spieler mit anderen, zunehmend fesselnden Formen der Unterhaltung.

Und einige unserer Herausforderungen sind einzigartig für Epic. Obwohl Fortnite nach wie vor eines der erfolgreichsten Spiele der Welt ist, hatten wir Schwierigkeiten, die Magie von Fortnite in jeder Saison konsistent zu liefern; wir stehen erst am Anfang unserer Rückkehr auf den Mobilbereich und der Optimierung von Fortnite für die Milliarden von Smartphones weltweit; und als Vorreiter der Branche haben wir in einem Kampf, der sich für uns und alle Entwickler erst jetzt auszahlt, viele Schläge einstecken müssen.

Da es mittlerweile ein Thema ist, möchte ich anmerken, dass die Entlassungen nichts mit KI zu tun haben. Soweit sie die Produktivität steigert, wollen wir so viele grossartige Entwickler wie möglich haben, die tolle Inhalte und Technologien entwickeln.

Was wir jetzt tun müssen, ist klar: Wir müssen grossartige Fortnite-Erlebnisse mit neuen saisonalen Inhalten, Gameplay, Geschichten und Live-Events schaffen; wir müssen die Entwicklertools mit mehr Stabilität und Leistungsfähigkeit weiterentwickeln, während wir von Unreal Engine 5 und UEFN zu Unreal Engine 6 übergehen. Und gegen Ende des Jahres werden wir die nächste Generation von Epic mit gross angelegten Plänen für den Start einläuten.

Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns in dieser Situation befinden. Epic hat die Umbrüche der 1990er Jahre mit dem Übergang von 2D zu 3D durch Unreal 1 überstanden; in den 2000er Jahren durch die Entwicklung von Konsolenspielen wie Gears of War; und 2012 durch den Einstieg in das Online-Gaming mit Paragon und Fortnite. Jedes Mal haben wir unsere Grundlagen neu aufgebaut und uns eine erneute Führungsposition erarbeitet.

Die heutigen Marktbedingungen sind die extremsten, die wir seit diesen frühen Tagen erlebt haben, mit massiven Umwälzungen in der Branche, begleitet von enormen Chancen für die Unternehmen, die als Gewinner daraus hervorgehen. Genau das wollen wir für unsere Spieler erreichen, und wir wollen andere gleichgesinnte Entwickler in der Branche auf diese Reise mitnehmen, um gemeinsam eine zunehmend offene und lebendige Zukunft der Unterhaltung zu gestalten."