Epic Games: Gerüchte über neues Projekt

Epic Games soll aktuell gleich an mehreren Projekten arbeiten. Eines davon klingt dabei besonders interessant.

Quelle der Spekulationen ist ein Artikel von Bloomberg. Demnach werkelt Epic Games momentan unter anderem an einem Extraction Shooter mit Charakteren aus dem Disney-Universum. Konzeptionell orientiert man sich darin an Titeln wie "ARC Raiders" und kombiniert Gefechte mit einer anschliessenden Flucht aus Einsatzgebieten. Wir sollen dabei gegen Gegner antreten und anschliessend Beute sichern.

Disney hatte im Februar 2024 eine Beteiligung in Höhe von 1.5 Milliarden Dollar an Epic Games erworben. Der Release des Extraction-Shooters mit Disney-Charakteren ist angeblich für November angedacht.

Update 14. April 2026, 09:00: Inzwischen hat sich Epic Games dazu geäussert:

"Das spiegelt nicht die Ambitionen der Zusammenarbeit mit Disney wider. Wir erschaffen ein neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum an Disney-Erlebnissen."

Liz Markman, Sr Director of Communications at Epic Games.