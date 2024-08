Eine Pressemitteilung von THQ Nordic lässt uns wissen, dass eine spielbare Demo von "Disney Epic Mickey Rebrushed" erschienen ist. Sie kann bereits für sämtliche Systeme heruntergeladen werden.

Der spielbare Appetithappen zu "Disney Epic Mickey Rebrushed" lässt uns jetzt schonmal in das kommende Action-Adventure hineinschnuppern. Unklar ist, ob wir den darin erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

In "Disney Epic Mickey Rebrushed" gestalten wir unser eigenes Abenteuer voller zeitloser Disney-Charaktere und -Geschichten und verändern das Schicksal von Wasteland in der Neuinterpretation eines geliebten Klassikers. "Disney Epic Mickey Rebrushed" wird von Purple Lamp in Zusammenarbeit mit Disney Games entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht.

"Disney Epic Mickey Rebrushed" erscheint am 24. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.