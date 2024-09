Frischer Trailer zu Disney Epic Mickey Rebrushed

THQ Nordic hat einen neuen Trailer zu "Disney Epic Mickey Rebrushed" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bieten uns Creative Director Warren Spector und Purple Lamp fast zehn Minuten lang einen Blick hinter die Kulissen von "Disney Epic Mickey Rebrushed". Material aus dem Spiel selbst gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

In "Disney Epic Mickey Rebrushed" gestalten wir unser eigenes Abenteuer voller zeitloser Disney-Charaktere und -Geschichten und verändern das Schicksal von Wasteland in der Neuinterpretation eines geliebten Klassikers. "Disney Epic Mickey Rebrushed" wird von Purple Lamp in Zusammenarbeit mit Disney Games entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht.

"Disney Epic Mickey Rebrushed" erscheint am 24. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.