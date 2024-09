Disney Epic Mickey: Rebrushed - Der Launch-Trailer

Das Warten hat ein Ende! "Epic Mickey" ist zurück, und dieses Mal stehen wahrhaft epische Dinge auf dem Spiel!

Micky Maus' Abenteuer mit der Zaubertinte ist schiefgegangen, und schon bald wird er in die gefährliche Welt "Wasteland" gezogen, ein Reich, in dem vergessene Disney-Charaktere hausen. In "Disney Epic Mickey: Rebrushed" schlüpft ihr in Mickeys Rolle und übernehmt die Kontrolle über seinen magischen Pinsel, um die Welt um ihn herum zu restaurieren oder Farbe und Verdünner zu verwenden, um die Umgebung umzugestalten und verborgene Geheimnisse aufzudecken.

"Disney Epic Mickey: Rebrushed" ist jetzt für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich.