The Epyx Collection: Handheld angekündigt

Pixel Games kündigt "The Epyx Collection: Handheld" für Switch an. Einen konkreten Erscheinungstermin dafür gibt es auch schon.

"The Epyx Collection: Handheld" enthält demnach folgende sechs klassische Atari Lynx-Spiele: "California Games", "ElectroCop", "Blue Lightning", "Gates of Zendocon", "Todd's Adventures in Slime World" und "Zarlor Mercenary". Die Retro-Klassiker, entwickelt von Imagine Software, sind ein nostalgischer Rückblick auf die späten 80er und frühen 90er Jahre und bieten auch heute noch ein unterhaltsames und herausforderndes Spielerlebnis. Der zugehörige Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

"The Epyx Collection: Handheld" erscheint am 25. April.