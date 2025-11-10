Konsolenversion von Ereban: Shadow Legacy soll 2026 erscheinen

Lange war es still um die Konsolenversion von "Ereban: Shadow Legacy". Wie wir nun erfahren, soll der Release auf Xbox Series X/S und PlayStation 5 im März 2026 geschehen, Nun hat Entwicklerstudio Baby Robot Games Unterstützung von Publisher SelectaPlay. CollectorsJunkies berichtet von einem voraussichtlichen Release am 27.03.2026. Wer auf der PlayStation 5 unterwegs ist, wird sogar die Möglichkeit haben, eine physische Kopie des 3D-Plattformers zu erwerben. Achtung, Trailer im Anflug:

Über Ereban: Shadow Legacy

"Ereban: Shadow Legacy ist ein packender Plattformer, in dem du Ayana spielst, die letzte Angehörige eines uralten Volkes. Überwinde deine Gegner mit mystischen Schattenkräften und hoch entwickelten Gadgets, und enthülle die Wahrheit über deine Vergangenheit und den Schlüssel zur Rettung der sterbenden Welt. Was wird dein Vermächtnis sein?

WERDE EINS MIT DEN SCHATTEN

Erlebe mit der Fähigkeit "Schattenbund" eine völlig neue Kombination aus Schleichen und Verstecken. Tauche ab in die Schatten und bewege dich frei durch sie hindurch, um Wände zu erklimmen, unzugängliche Stellen zu erreichen, aus der Deckung anzugreifen oder ungesehen voranzukommen.

Absorbiere Echos, um weitere tödliche und nicht tödliche Schattenkräfte zu erlernen, hoch entwickelte Gadgets herzustellen und all das mit deinem Geschick zu kombinieren, um Helios zu infiltrieren und herauszufinden, was sie verbergen.

SCHREIBE DEIN SCHATTENVERMÄCHTNIS ... UND LEBE MIT DEN KONSEQUENZEN

Weiche aus oder töte. Verschone oder verbrauche. Die Entscheidung liegt bei dir: Wie weit willst du gehen, um die Wahrheit zu erfahren?

Spiele die Level in deinem eigenen Stil. Nutze deine Kräfte in diesem Sci-Fi-Universum, um dich wie ein Geist zu bewegen oder als tödlicher Schatten zuzuschlagen. Hier geht es um mehr als nur den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.

ERKUNDE EINE STERBENDE, WUNDERSCHÖNE WELT AUF DEINER SUCHE NACH DER WAHRHEIT

Als letzte Nachfahrin der Ereban enthüllst du das Geheimnis deiner Herkunft und was deinem Volk widerfahren ist. Reise durch die Ruinen ausgestorbener Städte, infiltriere Anlagen wie in einem Science-Fiction-Film in uralten Tempeln und entdecke die Überreste deines vergessenen Volks.

Enthülle die Wahrheit über Helios, den geheimnisvollen Energiekonzern, der von sich behauptet, die Energiekrise gelöst zu haben."