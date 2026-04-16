Ereban: Shadow Legacy im Launch-Trailer

Der Indie-Entwickler Baby Robot Games veröffentlicht heute "Ereban: Shadow Legacy". Der Stealth-Action-Platformer ist ab sofort weltweit verfügbar. Ihr könnt mit den digitalen Editionen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S sofort in die Schatten eintauchen, während exklusiv für PlayStation 5 auch physische Standard- und Collector's Editions erhältlich sind.

Tretet als Ayana, die letzte Nachfahrin eines vergessenen Volkes, in ein Sci-Fi-Stealth-Abenteuer, in dem der Schatten zu eurem Werkzeug wird. Meistert mystische Schattenkräfte, kombiniert sie mit fortschrittlichen Gadgets und deckt die Geheimnisse eines sterbenden Universums auf, das vom kryptischen Energiekonzern Helios beherrscht wird.

Bewegt euch ungesehen, schlagt ohne Warnung zu oder entscheidet euch für Gnade. Jede Entscheidung prägt eure Reise, während ihr antike Ruinen und industrielle Welten durchquert. Dabei verschmelzen flüssige Bewegungen, vertikale Erkundung und reaktives Gameplay zu einer Stealth-Erfahrung.