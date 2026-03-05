Ereban: Shadow Legacy: April-Termin für die Konsolenfassungen

Publisher Selecta Play und Entwickler Baby Robot Games haben den Erscheinungstermin für die Konsolenumsetzungen von "Ereban: Shadow Legacy" verkündet. Demnach werden diese im April verfügbar sein.

Konkret wird "Ereban: Shadow Legacy" am 16. April auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Einen neuen Release Date Trailer gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser erklärt über eine Minute lang hauptsächlich das spielerische Grundgerüst des Stealth-Action-Titels.

Die Konsolenumsetzungen von "Ereban: Shadow Legacy" waren bereits im November 2025 in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Ereban: Shadow Legacy" ist bereits seit 10. April 2024 für den PC erhältlich.