Eriksholm: The Stolen Dream bekommt Trailer

Publisher Nordcurrent Labs und das neue Entwicklerstudio River End Games haben das 'erzählträchtige' Stealth-Strategie Adventure Game "Eriksholm: The Stolen Dream" auf der Future Game Show näher vorgestellt. In dem frischen Entwicklerstudio arbeiten Entwickler, die zuvor an Spielen wie "Battlefield", "Mirror's Edge", "Unravel" und "Little Nightmares" gearbeitet haben. Erscheinen soll "Eriksholm" 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Über Eriksholm: The Stolen Dream

"Erleben Sie ein isometrisches, erzählerisches Stealth-Spiel, das in der fabelhaften Stadt Eriksholm spielt. Als ihr Bruder Herman verschwindet und die Polizei ihm nachzuspüren beginnt, löst Hannas Suche eine Kette von verhängnisvollen Ereignissen aus, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das Schicksal der ganzen Stadt verändern werden. Schliessen Sie sich mit Verbündeten zusammen, überlisten Sie unbarmherzige Feinde und nutzen Sie Ihre Gerissenheit, um die wahren Umstände von Hermans Verschwinden aufzudecken – wo grössere Mächte am Werk sind, als Sie sich je vorstellen könnten.

Begleiten Sie Hanna auf ihrem Abenteuer in den belebten Strassen von Eriksholm, einer weitläufigen nordischen Stadt, die von der Eleganz und der Rauheit Skandinaviens im frühen 20. Jahrhundert inspiriert wurde. In dieser Welt bietet jeder Schatten ein Versteck und jede Ecke eine neue Herausforderung. Verbündete und schnelle Reflexe sind Ihre effektivsten Waffen, wenn es darum geht, Ihre Verfolger auszutricksen und die Geheimnisse der Stadt zu entwirren.

Erzählerisches Abenteuer

Begeben Sie sich mit Hanna auf ein Abenteuer durch Eriksholm, um ihren Bruder zu finden und das Geheimnis um sein Verschwinden zu lüften. Erleben Sie atemberaubende Landschaften und eine packende Geschichte, in der jede Sekunde zählt, um Hannas Familie wiederzuvereinigen.

Markante Charaktere

Spielen Sie drei verschiedene Charaktere und bedienen Sie sich ihrer einzigartigen Fähigkeiten, um in neue Bereiche vorzustossen, Herausforderungen und Rätsel zu meistern und Ihre Feinde zu überlisten.

Strategisches Gameplay

Studieren Sie das Verhalten von Wachen, nutzen Sie die Umgebung und finden Sie clevere Lösungswege zur Überwindung von Hindernissen. Spähen Sie das Gelände sorgfältig aus, gehen Sie heimlich und verdeckt vor und starten Sie Ablenkungsmanöver, um nicht entdeckt zu werden.

Lebendige Welt

Erkunden Sie die fiktive Welt von Eriksholm, einem Ort voller Schönheit, Entbehrung und Abenteuer, der von den nordischen Städten zu Beginn des 20. Jahrhunderts inspiriert wurde."