Publisher Nordcurrent Labs und Entwickler River End Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Eriksholm: The Stolen Dream" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich eineinhalb Minuten lang frische Einblicke in "Eriksholm: The Stolen Dream" geboten. Dabei widmet man sich etwa der fiktiven namensgebenden Stadt, den Stealth-Mechaniken oder der Story.

Bei "Eriksholm: The Stolen Dream" handelt es sich um einen charaktergesteuerten Einzelspielertitel, der im titelgebenden Eriksholm spielt - einer fiktiven Stadt in einer Welt mit einer nordisch inspirierten Ästhetik aus dem frühen 19. Jahrhunderts. Wir navigieren durch die detailreichen Strassen und den düsteren Untergrund der Stadt Eriksholm und nutzen dabei die einzigartigen Fähigkeiten, Werkzeuge und Waffen der drei spielbaren Protagonisten, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. Die Top-Down-Perspektive sorgt für ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Abenteuer und Schleichen, so dass wir die Schönheit von Eriksholm geniessen können und gleichzeitig ein Blickfeld haben, aus dem wir unsere nächsten Aktionen planen können.

"Eriksholm: The Stolen Dream" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.