Erosion: Sehenswerter Gameplay-Walkthrough

Publisher Lyrical Games und Entwickler Plot Twist haben einen Gameplay-Walkthrough zu "Erosion" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Gameplay-Walkthrough zu "Erosion" hat einen Umfang von mehr als vier Minuten. Er zeigt eine relativ frühe Quest des Spiels. Erklärende Kommentare der Entwickler gibt es obendrauf, wodurch am Ende ein stimmiges Gesamtbild entsteht. Mal sehen, wann weiteres Material aus dem Spiel folgt.

"Erosion" war beim Xbox Partner Preview in der vergangenen Woche vorgestellt worden. Unsere News zu dem Thema lest ihr an dieser Stelle.

"Erosion" erscheint im Frühjahr 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.