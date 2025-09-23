Oktober-Termin für Escape from Duckov

Publisher Bilibili und Entwickler Team Soda haben einen konkreten Erscheinungstermin für "Escape from Duckov" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Oktober gedulden.

So ist "Escape from Duckov" ab 16. Oktober für den PC erhältlich. Weitere Versionen des Extraction-Shooters aus der Top-Down-Perspektive sind offenbar erstmal nicht angedacht, aber das kann sich ja theoretisch noch ändern.

Dazu bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu "Escape from Duckov" gezeigt. Dieser hat einen Umfang von etwas mehr als einer Minute und erklärt uns unter anderem das grundsätzliche Gameplay-Gerüst. Insgesamt stimmt man uns dadurch wunderbar auf den Titel ein und macht Lust auf mehr.

"Escape from Duckov" war im Mai enthüllt worden.