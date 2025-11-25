Escape from Ever After hat einen Erscheinungstermin

Publisher Hype Train Digital und Entwickler Sleepy Castle Studio haben einen Erscheinungstermin für "Escape from Ever After" verkündet. Demnach ist es im Januar 2026 soweit.

Konkret wird "Escape from Ever After" ab 23. Januar 2026 erhältlich sein. Zu eventuellen Unterschieden zwischen den einzelnen Plattformen wurde gleichzeitig nichts gesagt.

Bereits jetzt gibt es einen Release Date Trailer zu "Escape from Ever After" zu sehen, welcher uns fast zwei Minuten lang auf das Spiel einstimmt. Darin wird uns unter anderem das Setting nähergebracht und natürlich auch Gameplay gezeigt. Der Soundtrack passt zum Genre und hat stellenweise durchaus Ohrwurmcharakter.

"Escape from Ever After" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.