Konami Digital hat heute Details zur Challenger Series von eFootball angekündigt, einem im Spiel integrierten Turniersystem auf dem Weg zum FIFAe World Cup 2026™ mit eFootball™. Das Event wird gemeinsam mit der Fédération Internationale de Football Association organisiert und beginnt offiziell am heutigen Donnerstag, den 12. Februar.

Die dritte Auflage dieses stetig wachsenden globalen Wettbewerbs verzeichnete im vergangenen Jahr rund 16.51 Millionen Teilnehmer und etablierte sich damit als eine der grössten internationalen E-Sport-Veranstaltungen im Fussballbereich weltweit. In diesem Jahr kommen neue Teilnehmerländer wie Kroatien, Kenia und Tunesien hinzu, wodurch die Teilnehmerzahl auf einen Rekordwert von über 110 FIFA-Mitgliedsländern und -Regionen steigt.

Zum ersten Mal wird die Mobile Division ein 2-gegen-2-Format einführen, das an die Regeln der Console Division angepasst ist und den Spielenden ein weiteres strategisches Umfeld bietet.

Die Challenger Series besteht aus zwei Wettbewerbsdivisionen: der Console Division und der Mobile Division. Die Auswahl der Kandidaten für die Nationalmannschaft basiert auf den Leistungen in KI-Spielen, PvP-Matches und Ranglistenturnieren. Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse der Challenger Series keine Garantie für die Nationalmannschaftsnominierung darstellen. Die endgültige Auswahl wird von den Fussballverbänden der teilnehmenden Länder getroffen, die die Ergebnisse der Challenger Series als einen von mehreren Faktoren berücksichtigen können.

Im Anschluss an die Challenger Series wird in internationalen Qualifikationsturnieren entschieden, welche Länder sich für den **FIFAe World Cup 2026 mit eFootball auf Mobilgeräten und Konsolen qualifizieren, der später in diesem Jahr stattfindet.**

FIFAe World Cup 2026 mit eFootbal Challenger Series

Runde 1 – Runde 2

Veranstaltungstermine: Donnerstag, 12. Februar bis Donnerstag, 19. Februar

Spielmodus: Dream Team

Veranstaltungstyp: Challenger-Event (KI-Matches / PvP)

Runde 3

Veranstaltungstermine:* Donnerstag, 19. Februar bis Sonntag, 22. Februar

**Spielmodus: Dream Team

Veranstaltungstyp: Ranglisten-Event (PvP)

Wichtigste Highlights