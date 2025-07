E-Sport: Finale des R6 Central Combine am 2. August

Mit dem R6 Central Combine ist am 21. Juni das erste Hauptturnier der neuen European Tier 2 Circuit Saison 2025/26 gestartet. In vier offenen Qualifikationsrunden traten Teams aus Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika gegeneinander an, um sich einen Platz für das Offline-Finale zu sichern. Am 2. August treffen nun die beiden besten Teams am Standort der deutschen Ubisoft Niederlassung in Düsseldorf live vor Publikum aufeinander, um den Titel des R6 Central Combine Champions und ein Preisgeld von 14'000 € auszuspielen.

Aktuell befinden sich noch zwölf Teams im Wettbewerb. In Phase 3, dem sogenannten Conference Clash, die dieses Wochenende stattfindet, kämpfen sie um den Einzug in die Playoffs. Die sechs besten Teams dieser Runde erhalten jeweils ein Preisgeld von 1'000 €. Aus den Playoffs gehen schliesslich die beiden Finalisten hervor, die am 2. August in einem Best-of-5-Duell um den Titel antreten.

Das Finale findet von 13:00 bis 21:00 im Gebäude der deutschen Ubisoft-Niederlassung in Düsseldorf statt.

Tickets für das Event gibt's hier