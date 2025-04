Eternal Evil auch für Konsole

Axyos Games kündigt Umsetzungen von "Eternal Evil" für die Konsolenwelt an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "Eternal Evil" schon ab 30. Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich. Einen Release Date Trailer gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Darin werden wir 41 Sekunden lang mit atmosphärischen Sequenzen auf den Survival-Horror-Titel eingestimmt.

In "Eternal Evil" wird eine Kleinstadt von einer apokalyptischen Katastrophe erschüttert, die ihre Bewohner in blutrünstige Ghouls verwandelt. In klassischer Survival-Horror-Manier kämpfen wir darin aus der Ego-Perspektive ums Überleben, setzen vielfältige Schusswaffen ein, untersuchen Hinweise und lösen komplexe Rätsel, um das düstere Geheimnis hinter dem Ausbruch aufzudecken.

"Eternal Evil" erschien bereits am 1. November 2022 für den PC.