Eternal Return: Season 2 gestartet

Nach der vollständigen Veröffentlichung des Spiels in diesem Jahr und einem anschliessenden Anstieg der Spielerzahlen freuen sich Kakao Games und Nimble Neuron, ihre Pläne für "Eternal Return"-Saison-2 ankündigen zu dürfen. Es wird einen neuen spielbaren Charakter, spannende Community-Events, jede Menge besondere Belohnungen und eine Vielzahl an heisserwarteten Gameplay-Verbesserungen geben. Zuvor waren Spielerzahlen stark gestiegen, vor allem in Frankreich, wo die Anzahl der kürzlich aktiven täglichen Nutzer sich verzwanzigfacht hat. In dieser Region erreichte "Eternal Return" auf Twitch eine Spitzenzuschauerzahl von 21'000.

Die Housekeeper Corp. kann sich über vier neue Looks für die Fanlieblinge Fiora, Aya, Rozzi und Bernice freuen. Der formelle Dresscode sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Charaktere von Eternal Return todschick sind – im wahrsten Sinne des Wortes!

Neben diesen neuen kosmetischen sowie weiteren Inhalten für Saison 2 könnt ihr Verbesserungen am Hauptspiel erwarten. Die folgenden Optimierungen basieren auf dem Feedback der Community und werden demnächst für Eternal Return implementiert: