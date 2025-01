Eternal Strands: PC-Demo angekündigt

Yellow Brick Games hat eine Demo von "Eternal Strands" für den PC angekündigt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht darauf warten.

Die Demo von "Eternal Strands" ist demnach ab dem 21. Januar für den PC verfügbar. Unklar ist aktuell noch, ob auch PS5 und Xbox Series X damit versorgt werden. Ausserdem wurde nicht gesagt, ob wir den darin erzielten Fortschritt später in die Vollversion übernehmen können.

In "Eternal Strands" übernehmen wir die Rolle von Brynn, einer jungen, aber furchtlosen Magierin, welche entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volks zu retten. Bewaffnet mit mächtigen magischen Fähigkeiten und einer Auswahl an magischen Waffen bekommen wir es von humanoiden Konstrukten bis hin zu gewaltigen Bestien mit allerlei verschiedenen Gegnern zu tun. Ein erster Trailer zeigt das Konzept in bewegten Bildern. Dabei greift man überwiegend auf Alpha-Material zurück.

"Eternal Strands" erscheint am 28. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.