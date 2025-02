Eternal Strands: Roadmap vorgestellt

Yellow Brick Games hat die Roadmap für "Eternal Strands" vorgestellt. Diese macht schnell klar, dass es Spielern des Action-Adventures nicht langweilig werden dürfte.

So steht für März zunächst einmal der sogenannte Day 30 Patch auf dem Programm, welcher zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen für "Eternal Strands" mit sich bringt. Im Frühjahr und im Sommer folgt dann jeweils ein kostenloser DLC. Für diese hat man sich mit dem Concept Artist von "Final Fantasy", Yusuki Mogi, und Grasshopper Manufacture zusammengeschlossen.

In "Eternal Strands" übernehmen wir die Rolle von Brynn, einer jungen, aber furchtlosen Magierin, welche entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volks zu retten. Bewaffnet mit mächtigen magischen Fähigkeiten und einer Auswahl an magischen Waffen bekommen wir es von humanoiden Konstrukten bis hin zu gewaltigen Bestien mit allerlei verschiedenen Gegnern zu tun. Ein erster Trailer zeigt das Konzept in bewegten Bildern. Dabei greift man überwiegend auf Alpha-Material zurück.

"Eternal Strands" erscheint am 28. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.